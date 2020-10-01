В Калужской области местный житель перевозил два килограмма наркотиков

В Калужской области правоохранители задержали местного жителя, перевозившего два килограмма запрещённых веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские остановили автомобиль, которым управлял житель Калуги. Стражи порядка решили провести досмотр транспортного средства, входе которого обнаружили и изъяли вещество внешне напоминающее наркотик.

В последствии экспертиза установила, что изъятое вещество является N-метилэфедроном общей массой 1977 граммов. По версии следствия, водитель автомобиля собирался сбыть запрещённое вещество.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.