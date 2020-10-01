Астраханец продал внедорожник по поддельной доверенности

Астраханец обманным путём похитил внедорожник 71-летней женщины и перепродал его по поддельной доверенности.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина взял у женщины автомобиль под предлогом покупки. Он пояснил, что перед заключением договора хочет проверить машину по базе ГИБДД и протестировать её техническое состояние. В дальнейшем мужчина постоянно ссылался на занятость и переносил срок заключения договора и передачи денег за автомобиль, а позже и вовсе перестал выходить на связь.

Оказалось, что злоумышленник использовал автомобиль в качестве имущественного залога для получения крупной суммы денег, а позже перепродал его по фиктивной нотариальной доверенности.

Также выяснилось, что мужчина пообещал ещё одному местному жителю посредничество в покупке и перегоне из другого города дорогостоящего автомобиля. Получив за свои услуги 285 тысяч рублей, обязательств он не выполнил.

Потерпевшие пояснили, что поддались на уловки афериста, так как он был должностным лицом в соседнем регионе и возглавлял одну из общественных организаций, поэтому не вызывал подозрений.