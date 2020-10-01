На Таймыре директор отделения банка похитила деньги со счёта бизнесмена

В Красноярском крае директор отделения банка похитила со счёта предпринимателя более трёх миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в июле этого года в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил, что с его банковского счёта пропали 3,3 миллиона рублей.

Оперативники выяснили, что хищения совершала 49-летняя управляющая отделением банка. Женщина имела доступ к счетам потерпевшего и более года разными суммами выводила с них деньги на карту своей родственницы. Карта находилась у подозреваемой, поэтому она могла распоряжаться полученными преступным путём средствами.

В ходе следствия злоумышленницу отстранили от должности, она вернула потерпевшему часть похищенной суммы. В данный момент в отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.