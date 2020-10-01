В Чувашии трое мужчин ограбили квартиру инвалида

В Чувашии трое грабителей в присутствии инвалида похитили из его квартиры компьютер и телефон.

Как сообщает пресс-служба МВД, в апреле этого года трое грабителей проникли в квартиру мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Злоумышленники скрывали лица под медицинскими масками. Преступники похитили у инвалида телефон и компьютер, после чего скрылись на такси. Потерпевший передвигается на инвалидной коляске, в силу чего не смог дать отпор грабителям.

Оперативникам удалось установить такси, на котором скрылись злоумышленники, а затем и самих преступников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 19 до 42 лет, двое из них ранее судимы.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело, двое из них получили реальные сроки лишения свободы: один год и девять месяцев и три года колонии строгого режима. Молодой человек 19-ти лет отделался условным сроком.