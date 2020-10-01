Двое 19-летних хабаровчан взламывали и грабили местные магазины

В Хабаровске задержаны молодые люди, которые на протяжении двух месяцев грабили торговые точки на территории города.

Как сообщает пресс-служба МВД, в мае этого года преступники взломали окно ресторана и похитили оттуда портативный компьютер стоимостью около 30 тысяч рублей.

Спустя месяц молодые люди взломали замки на магазине цифровой техники, откуда вынесли ноутбуки и мобильные телефоны общей стоимостью около 250 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастны двое ранее судимых 19-летних местных жителей. Они были задержаны. Во время обысков у грабителей нашли цифровую технику, похищенную в магазине, а портативный компьютер из ресторана они успели сбыть.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.