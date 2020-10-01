Женщина с документами сотрудника посольства США найдена убитой в Киеве

Полиция Киева сообщила, что в среду "при загадочных обстоятельствах погибла женщина, которая предположительно является сотрудником посольства США".

Согласно удостоверению личности сотрудника посольства США, которое было при найденной в лесном массиве с травмами головы женщине, её звали Санвер Никаэло.

Однако на сайте посольства не упоминается ни один такой сотрудник, и, похоже, в интернете нет никаких следов человека с таким именем.

Власти Киева предполагают, что на женщину было совершено нападение. Глава киевской полиции Андрей Крищенко в интервью местному телеканалу " Наш " заявил, что по подозрению в убийстве возбуждено уголовное дело.