Полиция Киева сообщила, что в среду "при загадочных обстоятельствах погибла женщина, которая предположительно является сотрудником посольства США".
Согласно удостоверению личности сотрудника посольства США, которое было при найденной в лесном массиве с травмами головы женщине, её звали Санвер Никаэло.
Однако на сайте посольства не упоминается ни один такой сотрудник, и, похоже, в интернете нет никаких следов человека с таким именем.
Власти Киева предполагают, что на женщину было совершено нападение. Глава киевской полиции Андрей Крищенко в интервью местному телеканалу " Наш " заявил, что по подозрению в убийстве возбуждено уголовное дело.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.