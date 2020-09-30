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В Екатеринбурге загорелось несколько дачных домов

В одном из садовых товариществ Екатеринбурга горят сразу несколько домов.

Как сообщает портал regnum. ru, возгорание началось в одном доме, а затем огонь охватил надворные постройки и перекинулся ещё на два дома.

Причиной столь масштабного пожара стала плотная застройка. Отмечается, что тушение осложняется удалённостью пожарного водоёма, воду подвозят с расстояния более двух километров.

В тушении пожара задействованы 24 огнеборца и семь единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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