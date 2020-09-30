На Урале мужчину осудили за убийство двух котов

На Урале местный житель получил 3,5 года колонии строгого режима за убийство котов, которые жили с его матерью.

Как сообщает издание znak. com, инцидент произошёл в январе этого года. Пьяный мужчина, находясь у матери в доме, схватил кочергу и начал гонять по дому животных. Избежать смерти котам не удалось. Всё это происходило в присутствии пожилой женщины.

Отмечается, что мужчина действовал с особой жестокостью и для него это уже не первое подобное преступление.

Свою вину задержанный признал частично: он пояснил, что хотел избить животных из-за того, что они ему мешали.