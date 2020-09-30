Сотрудника консерватории подозревают в убийстве пианиста

Суд арестовал сотрудника Московской консерватории по подозрению в убийстве пианиста.

Как сообщает портал lenta. ru, по версии следствия, сотрудник столичной консерватории Илья Чалых и пианист Никита Куклин в компании ещё одного музыканта распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт и Чалых с приятелем до смерти забили Куклина.

По версии Чалых, они "пытались успокоить" Никиту Куклина, который бросался вещами. Подозреваемый считает, что пианист скончался от передозировки алкоголем.

Между тем медики обнаружили на руках и лице погибшего гематомы.