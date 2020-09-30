Суд арестовал сотрудника Московской консерватории по подозрению в убийстве пианиста.
Как сообщает портал lenta. ru, по версии следствия, сотрудник столичной консерватории Илья Чалых и пианист Никита Куклин в компании ещё одного музыканта распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт и Чалых с приятелем до смерти забили Куклина.
По версии Чалых, они "пытались успокоить" Никиту Куклина, который бросался вещами. Подозреваемый считает, что пианист скончался от передозировки алкоголем.
Между тем медики обнаружили на руках и лице погибшего гематомы.
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