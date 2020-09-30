В Краснодарском крае директор фирмы незаконно спилил 25 дубов

В Краснодарском крае директор лесозаготовительной компании незаконно спилил 25 деревьев.

Как сообщает пресс-служба МВД, 53-летний житель Адыгеи, он же директор лесозаготовительной компании, незаконно спилил 25 дубов объемом 35 кубометров. Срубленные стволы деревьев мужчина планировал продать. Ущерб от действий лесоруба составил более 5,6 миллионов рублей.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.