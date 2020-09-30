В Петербурге на фиктивный учёт были поставлены 1000 мигрантов

В Петербурге правоохранители пресекли незаконную деятельность по легализации мигрантов.

Как сообщает пресс-служба МВД, уроженцы одного из среднеазиатских государств изготавливали для мигрантов подложные документы для пребывания на территории России. Они вносили ложные сведения о принимающей стороне и адресе постановки на миграционный учет, а также ложные сведения в заявления об оформлении патентов на временную трудовую деятельность.

За свои услуги преступники получали от 28 до 40 тысяч рублей, таким образом было поставлено на учёт более 1000 мигрантов. Злоумышленники получили преступный доход более 50 миллионов рублей.

Трое участников преступной группы доставлены в полицию для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых.