Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
"Химки" подтвердили переговоры с Глушаковым
Экс-игрок "Урала" Ароян отказался от контракта и ушёл на фронт
В Воронеже женщина присвоила деньги торговой организации
Сенатор Рязанский вступился за накопительные пенсии
Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим
Мамута поймали на ставках
Калининград стал самым популярным направлением на Новый год
Финал "Гран-при" по фигурному катанию отложен и может быть отменён
Госдолг России в 2020 году составит 20,4 трлн рублей

Омичка обманывала жителей Томска, представляясь сотрудницей банка

Жительница Омска обманула 25 томичей, похитив деньги с их банковских карт.

Омичка обманывала жителей Томска, представляясь сотрудницей банка

Как сообщает пресс-служба МВД, с июля по сентябрь омичка звонила на телефонные номера жителей Томска, которые брала с сайта по размещению различных объявлений. Женщина представлялась сотрудницей банка и сообщала потерпевшим, что с их карт происходит несанкционированное списание денег. Под этим предлогом она выясняла у владельцев карт идентификационные данные, используя которые переводила деньги на мобильный телефон или своей знакомой из Кургана.

Подруга злоумышленницы была не в курсе её преступной деятельности и переводила полученные деньги ей на карту. Женщина нашлась, что придумать и сообщила ей, что деньги приходят от должников.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая находится под стражей.

Последние материалы
Министр финансов оценил предложение отменить накопительную часть пенсии
Что происходит с "Динамо": два провальных матча и увольнение Новикова
Александр Литвин: "Эпигенетика рулит миром"
Ирина Роднина назвала Загитову "Муму фигурного катания"
"Химки" подтвердили переговоры с Глушаковым
Экс-игрок "Урала" Ароян отказался от контракта и ушёл на фронт
В Воронеже женщина присвоила деньги торговой организации
Сенатор Рязанский вступился за накопительные пенсии
Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим
Андрей Чупрыгин: заявление Шойгу об уничтожении ИГ - пропагандистское
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Инна Новикова Людмила Адилова: кому выгодна ситуация с Навальным Инна Новикова Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников