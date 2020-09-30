Омичка обманывала жителей Томска, представляясь сотрудницей банка

Жительница Омска обманула 25 томичей, похитив деньги с их банковских карт.

Как сообщает пресс-служба МВД, с июля по сентябрь омичка звонила на телефонные номера жителей Томска, которые брала с сайта по размещению различных объявлений. Женщина представлялась сотрудницей банка и сообщала потерпевшим, что с их карт происходит несанкционированное списание денег. Под этим предлогом она выясняла у владельцев карт идентификационные данные, используя которые переводила деньги на мобильный телефон или своей знакомой из Кургана.

Подруга злоумышленницы была не в курсе её преступной деятельности и переводила полученные деньги ей на карту. Женщина нашлась, что придумать и сообщила ей, что деньги приходят от должников.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая находится под стражей.