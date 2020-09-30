Директор строительной фирмы в ходе ремонта дома похитил деньги

В Ростове в ходе ремонта многоквартирного дома директор строительной фирмы обманным путём похитил крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба МВД, директор строительной компании осуществлял капитальный ремонт многоквартирного дома. Во время проведения ремонта мужчина внёс недостоверные сведения в акты выполненных работ, благодаря чему похитил 325 тысяч рублей.

Правоохранители провели обыски у директора фирмы и изъяли документы и электронные носители, свидетельствующие о причастности подозреваемого к мошенничеству в крупном размере.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.