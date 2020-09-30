Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Директор строительной фирмы в ходе ремонта дома похитил деньги
Милла Йовович умиляет русскоязычных поклонников снимками «а-ля рус»
"Сувалкский размен": почему Запад выставил РФ агрессором
Актеры протестуют против призыва Собянина сидеть дома
Испугавшись коронавируса, житель Москвы выпил 30 таблеток "Арепливира"
РФС поменяет формат Кубка России в следующем сезоне
Куратор сельского хозяйства в Госдуме призвал не голосовать за бюджет
Комары способны выжить без критически важного гена
"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн

Задержаны бежавшие из дагестанской колонии заключённые

В одном из калмыцких посёлков правоохранители задержали сбежавших неделю назад из колонии в Дагестане заключённых.

Как сообщают "Известия", правоохранителям удалось задержать всех шестерых беглецов.

Неделю назад, 23 сентября, осужденные бежали из исправительной колонии №2 в Дагестане. Известно, что четверо из них отбывали длительные сроки за незаконный оборот наркотиков, ещё двое были осуждены за убийства.

Ранее сообщалось, что в отношении ответственного сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Последние материалы
Задержаны бежавшие из дагестанской колонии заключённые
"Сувалкский размен": почему Запад выставил РФ агрессором
Актеры протестуют против призыва Собянина сидеть дома
Испугавшись коронавируса, житель Москвы выпил 30 таблеток "Арепливира"
РФС поменяет формат Кубка России в следующем сезоне
Куратор сельского хозяйства в Госдуме призвал не голосовать за бюджет
Комары способны выжить без критически важного гена
"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн
На Камчатке медведь разбил голову московской туристке
В Берлине хотят побыстрее ввести санкции против Лукашенко
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников