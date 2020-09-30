Задержаны бежавшие из дагестанской колонии заключённые

В одном из калмыцких посёлков правоохранители задержали сбежавших неделю назад из колонии в Дагестане заключённых.

Как сообщают "Известия", правоохранителям удалось задержать всех шестерых беглецов.

Неделю назад, 23 сентября, осужденные бежали из исправительной колонии №2 в Дагестане. Известно, что четверо из них отбывали длительные сроки за незаконный оборот наркотиков, ещё двое были осуждены за убийства.

Ранее сообщалось, что в отношении ответственного сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.