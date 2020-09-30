Испугавшись коронавируса, житель Москвы выпил 30 таблеток "Арепливира"

Житель Москвы попал в больницу, выпив 30 таблеток "Арепливира" для "профилактики коронавируса".

Как сообщает портал 360tv. ru, во время инцидента москвич был пьян. Он пояснил медикам, что настолько боялся заразиться "ковидом", что решил разом употребить 30 таблеток лекарства против коронавируса. Мужчина принял почти всю упаковку таблеток, которые стоят 12 тысяч рублей.

В настоящее время он проходит лечение в токсико-реанимационном отделении одной из столичных больниц.