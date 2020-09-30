В Иркутске браконьеры пытались вывезти за границу краснокнижных птиц

В Иркутской области браконьеры незаконно охотились на краснокнижных птиц с целью их продажи за границу.

Как сообщает пресс-служба МВД, иркутские оперативники получили информацию о том, что в степи идёт незаконный отлов птиц, занесённых в Красную книгу России. Правоохранители задержали двоих подозреваемых, жителей Белгорода и Московской области.

В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были обнаружены ловушки, бинокль, а также голуби, которые использовались в качестве приманки для привлечения хищных птиц.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы

Вскоре полицейские задержали ещё троих участников преступной группы. Один из них в ходе задержания выпрыгнул в окно со второго этажа и попытался скрыться, однако был также задержан.

Полицейские обнаружили в квартире связанных сапсана и балабана. Установлено, что браконьеры рассчитывали вывезти птиц за границу и продать коллекционерам.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы. Обнаруженные птицы переданы орнитологам.