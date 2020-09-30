Аферисты обманывали пожилых москвичей, продавая им газовые плиты

Столичные полицейские задержали 27 мошенников, которые убеждали пожилых москвичей покупать газовые плиты по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники приходили домой к потерпевшим, представлялись сотрудниками газовых служб и под этим предлогом проводили проверку газовых плит пенсионеров. После проверки аферисты заявляли, что в плите есть неисправность и её нужно срочно заменить.

Далее преступники предлагали купить новые плиты у них. Многие пенсионеры поддавались на уловки и приобретали плиты в несколько раз дороже рыночной стоимости. Так, потерпевшие покупали плиты за 25-30 тысяч рублей, в то время как их реальная стоимость составляла семь-восемь тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители задержали 27 подозреваемых в указанных преступлениях. Установлено, что от их действий пострадали более 20 граждан. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, пятеро из них заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.