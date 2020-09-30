Московские полицейские устанавливают местонахождение девушки, пропавшей летом в столице.
Отдел уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение Фёдоровой Полины Алексеевны, 2001 года рождения.
Так, 23 июля она вышла из хостела, расположенного на улице Маросейка, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы:
Была одета:
У девушки был рюкзак, на нём значки. Ценных вещей при себе нет.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщить по телефонам: 8 (495) 600-11-64; или в службу "102" (с мобильного 112).
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