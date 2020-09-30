Московские полицейские разыскивают пропавшую девушку

Московские полицейские устанавливают местонахождение девушки, пропавшей летом в столице.

Отдел уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение Фёдоровой Полины Алексеевны, 2001 года рождения.

Так, 23 июля она вышла из хостела, расположенного на улице Маросейка, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

19 лет;

рост 178 см;

худенькая, немного сутулится;

волосы тёмно-русые длиной немного ниже плеч;

круглые очки.

Была одета:

синие джинсы;

светлая футболка;

чёрные кожаные кеды с белой подошвой

У девушки был рюкзак, на нём значки. Ценных вещей при себе нет.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщить по телефонам: 8 (495) 600-11-64; или в службу "102" (с мобильного 112).