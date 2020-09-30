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Московские полицейские разыскивают пропавшую девушку

Московские полицейские устанавливают местонахождение девушки, пропавшей летом в столице.

Отдел уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение Фёдоровой Полины Алексеевны, 2001 года рождения.

Так, 23 июля она вышла из хостела, расположенного на улице Маросейка, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

  • 19 лет;
  • рост 178 см;
  • худенькая, немного сутулится;
  • волосы тёмно-русые длиной немного ниже плеч;
  • круглые очки.

Была одета:

  • синие джинсы;
  • светлая футболка;
  • чёрные кожаные кеды с белой подошвой

У девушки был рюкзак, на нём значки. Ценных вещей при себе нет.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщить по телефонам: 8 (495) 600-11-64; или в службу "102" (с мобильного 112).

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