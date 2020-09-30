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В Новосибирске мужчина продавал героин через закладки

В Новосибирске правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина получал оптовые партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и распространял через тайники-закладки.

Злоумышленника задержали в одном из районов Новосибирска. При досмотре у него обнаружили 77 граммов героина. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили еще 35 граммов героина и четыре грамма гашиша. Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы и упаковочный материал, которые использовались для фасовки наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.

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