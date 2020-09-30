В Югре полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя, принадлежащего местным предпринимателям.
Как сообщает пресс-служба МВД, двое бизнесменов приобрели большую партию немаркированного установленным образом алкоголя, общей стоимостью более миллиона рублей. Контрафакт они сбывали в небольшие торговые точки на территории города.
В ходе обысков на складах предпринимателей оперативники обнаружили 12 тысяч литров контрафактного алкоголя, а также бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией, метрологией и проведением экспертиз качества.
В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет тюрьмы.
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