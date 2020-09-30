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В Подмосковье мужчины пытались спрятать наркотики в резиновом сапоге

В Ногинске правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших метилэфедрон в резиновом сапоге.

В Подмосковье мужчины пытались спрятать наркотики в резиновом сапоге

Как сообщает пресс-служба подмосковной полиции, сотрудники ППС возле одного из домов для проверки документов остановили иномарку, в которой находились 35-летний уроженец ближнего зарубежья и 24-летний житель Рязанской области. Во время беседы с полицейскими мужчины вели себя подозрительно и сильно нервничали. Стражи порядка решили провести досмотр транспортного средства.

Сапог "с начинкой"

В багажнике в резиновом сапоге сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили 70 свёртков с порошком, общим весом 80 граммов, а также электронные весы и изоленту.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятый порошок направлен на исследование, по результатам которого установлено, что вещество является метилэфедроном.

Задержанные пояснили, что свёртки были приготовлены ими для распространения путём "закладок". В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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