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Молодые люди пытались ввезти в Краснодарский край килограмм наркотика

На въезде в Краснодарский край полицейские задержали молодых людей, которые пытались провезти в регион килограмм героина.

Как сообщает пресс-служба МВД, инспекторы стационарного поста ДПС остановили для проверки документов автомобиль под управлением жителя Ставропольского края. Также в машине были двое пассажиров, жителей Петербурга. Молодые люди при виде правоохранителей заметно нервничали.

При осмотре салона автомобиля в сумке одного из пассажиров полицейские обнаружили свёрток героина общей массой более одного килограмма. Установлено, что наркотики злоумышленники везли в регион с целью распространения через закладки.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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