На въезде в Краснодарский край полицейские задержали молодых людей, которые пытались провезти в регион килограмм героина.
Как сообщает пресс-служба МВД, инспекторы стационарного поста ДПС остановили для проверки документов автомобиль под управлением жителя Ставропольского края. Также в машине были двое пассажиров, жителей Петербурга. Молодые люди при виде правоохранителей заметно нервничали.
При осмотре салона автомобиля в сумке одного из пассажиров полицейские обнаружили свёрток героина общей массой более одного килограмма. Установлено, что наркотики злоумышленники везли в регион с целью распространения через закладки.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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