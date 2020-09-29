В Люберцах иностранец угнал иномарку стоимостью миллион рублей

Уроженец одной из республик ближнего зарубежья угнал иномарку стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть люберецкой полиции обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль иностранного производства стоимостью более миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов полицейские задержали 43-летнего жителя, который передвигался на автомобиле потерпевшего. В ходе осмотра в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты государственные регистрационные номера и аппарат подавления GPS сигнала.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.