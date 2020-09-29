В Адыгее житель Томска организовал нападение на бывшего начальника

В Адыгее двое мужчин осуждены за нападение на директора коммерческой фирмы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в Адыгее на директора одной из местных организаций было совершено разбойное нападение. Неизвестные напали на мужчину, распылили ему в лицо баллончик со слезоточивым газом и силой отняли сумку, в которой было полтора миллиона рублей, принадлежащих фирме. Потерпевший обратился в полицию, стражи порядка возбудили уголовное дело.

Правоохранители установили, что к нападению на руководителя организации может быть причастен ранее работавший в фирме 50-летний житель Томска. Кроме того, полицейские выяснили, что томич привлёк к совершению нападения ранее судимого 30-летнего знакомого.

Фигуранты дела были задержаны по месту их проживания. Суд, рассмотрев уголовное дело, признал их виновными и назначил наказание в виде 10 и 11 лет колонии строгого режима.