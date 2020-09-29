Желая завладеть телефоном, москвич напал с ножом на женщину

В Москве правоохранители по горячим следам задержали местного жителя, который напал с ножом на женщину, пытаясь похитить её телефон.

"Сотрудники Отдельной роты ППС ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию поступило сообщение от 59-летней москвички о том, что на неё напал неизвестный, который приставил ей к груди нож и потребовал отдать ему мобильный телефон, схватив его рукой. Женщине удалось удержать гаджет при себе, а нападавший скрылся.

В ходе патрулирования полицейские по горячим следам задержали 53-летнего ранее судимого жителя столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемый задержан.