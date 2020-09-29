В Приморье два браконьера убили краснокнижного амурского тигра

В Амурской области двух местных жителей подозревают в незаконной охоте и добыче амурского тигра.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию Свободненского района поступило сообщение о том, что в окрестном лесу обнаружены останки амурского тигра. В указанное место выехала оперативно-следственная группа.

Оперативники выяснили, что ночью двое местных жителей охотились в лесу: один освещал местность прожектором, другой держал наготове ружьё и, заметив светящиеся во тьме глаза животного, выстрелил. Утром злоумышленники вернулись в лес, увидели раненое животное и застрелили его.

По данным фактам правоохранители возбудили уголовные дела, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.