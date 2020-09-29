В Краснодарском крае мужчина хотел сбыть шесть килограммов наркотиков

В Краснодарском крае местному жителю грозит пожизненное лишение свободы за сбыт крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, 28-летний мужчина приобрёл 2,75 килограмма синтетических и растительных наркотиков и более трёх килограммов амфетамина с целью сбыта. Закладки обвиняемый планировал делать в Краснодаре.

Задержали злоумышленника во время оперативно-розыскных мероприятий. У него изъяли семь пакетов с мефедроном и амфетамином, которые предназначались для крупного сбыта.

При осмотре съемной квартиры обвиняемого правоохранители обнаружили и изъяли около 500 таблеток МДМА, 366 граммов мефедрона, 30 граммов гашиша, электронные весы и упаковочные материалы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.