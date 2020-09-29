В Смоленской области местный житель обвиняется в серии квартирных краж

В Смоленской области злоумышленник похищал из квартир ювелирные украшения, деньги и электронику из квартир местных жителей.

Как сообщает пресс-служба МВД, 45-летний житель Смоленского района совершил несколько краж из квартир на территории региона.

Так, в дежурную часть полиции областного центра обратилась женщина, которая сообщила, что из её квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты, планшетный компьютер и мобильный телефон, а также восемь медалей. Стоимость похищенного составила более ста тысяч рублей. Правоохранители установили, что преступник проник в квартиру, взломав дверные замки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый местный житель. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к нескольким подобным кражам.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. На данный момент ему предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом.