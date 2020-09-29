В Мордовии задержали преступника, который скрывался больше 20 лет

В Мордовии полицейские задержали местного жителя, которому удавалось больше 20 лет скрываться от судебных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина находился в розыске 21 год. В 1999 году он забрался в дом одного из жителей Зубово-Полянского района и похитил его имущество. Хозяин, заметив пропажу своих вещей, обратился в дежурную часть с заявлением о краже. Тогда вора удалось задержать, им оказался 27-летний местный житель, который тут же признал вину.

Однако, в ходе судебного разбирательства преступник покинул Мордовию и стал скрываться от судебных органов. Установить его местонахождение удалось только сейчас. Оказалось, что злоумышленник скрывался в Тверской области под чужим именем.

В настоящее время мужчина был доставлен в Мордовию и передан инициаторам розыска.