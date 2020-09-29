В Красноярском крае мужчину осудили за вырубку более 400 деревьев

В Красноярском крае осудили директора лесозаготовительной фирмы, который организовал незаконную вырубку более 400 деревьев.

Как сообщает пресс-служба МВД, 40-летний местный житель ввёл в заблуждение бригаду рабочих и заверил их, что у него есть все разрешительные документы для заготовки леса. На самом же деле, таких документов у мужчины не было. В результате с февраля по август прошлого года осужденный организовал вырубку 211 берёз объемом 150 кубометров, и 265 сосен объемом 460 кубометров. Причинённый таким образом ущерб оценен в более, чем 16 миллионов рублей.

За совершённое преступление суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно.