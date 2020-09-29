На Алтае пенсионерка двое суток провела в заброшенном колодце

В Алтайском крае пенсионерка упала в заброшенный колодец и провела там двое суток, пока её не нашли полицейские.

Как сообщает портал katun24. ru, в один из дней женщина не смогла дозвониться до мужа и решила пойти ему навстречу. В темноте пенсионерка заблудилась и не заметила, что движется в сторону колодца. Он зарос высокой травой, поэтому заметить его в темноте было сложно. Доски, которыми был прикрыт колодец, за много лет пришли в негодность. В итоге женщина упала в яму, где провела в воде, без сна и еды почти двое суток.

Пенсионерку искали несколько десятков человек. Местные полицейские приступили к поискам сразу же, как только поступила информация о её исчезновении. На подмогу местным правоохранителям прибыла группа из регионального управления МВД.

Майор Александр Никифоров заметил свет от угасающего фонаря, который уронила при падении пострадавшая. Страж порядка смог её обнаружить, и сельчанку подняли на поверхность с помощью верёвок.

Травм у женщины не было, сейчас ей ничего не угрожает, а руководство регионального МВД поощрит полицейского, нашедшего пенсионерку.