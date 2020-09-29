В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу камчатского краба

В Хабаровском крае местному жителю грозит до пяти лет тюрьмы за добычу более 120 камчатских крабов.

Как сообщает пресс-служба МВД, хабаровские правоохранители проводили профилактическое мероприятие, в ходе которого выявили факт незаконной добычи краба. Её осуществлял 50-летний местный житель, который использовал катер с мотором и специальные ловушки.

Позже у браконьера обнаружили более 120 экземпляров камчатского краба, ущерб от вылова которого составил более 850 тысяч рублей. Орудия лова, добытых крабов и катер правоохранители поместили на ответственное хранение.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.