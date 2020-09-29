В Коломне семья незаконно продавала сильнодействующие лекарства

Подмосковные полицейские задержали жителей Коломны, которые незаконно распространяли таблетки с сильнодействующими веществами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в состав преступной группы входили четверо родственников: мать, отец и двое сыновей. Кроме того, злоумышленникам содействовала провизор одной из люберецких аптек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали факт продажи 22 капсул препарата "Тропикамид" местному жителю без рецепта врача. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

При проведении обысков по местам проживания задержанных и в их автомобилях полицейскими обнаружено и изъято более 10 тысяч сильнодействующих веществ "Тропикамид", "Лирика" и "Золдиар", а также мобильные телефоны, около 700 тысяч рублей, предназначенных для закупки запрещённых лекарственных препаратов и блокнот с черновыми записями.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.