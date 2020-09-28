В Кировской области рабочие на заводе отравились фтором

Рабочие кирово-чепецкого завода отравились соединениями фтора.

Как сообщает "Комсомольская правда", с 23 по 27 сентября в медучреждения обратились семеро сотрудников кирово-чепецкого завода, которые жаловались на ухудшение состояния здоровья. Медики выяснили, что причиной этого является отравление соединениями фтора.

В настоящее время региональное Управление следственного комитета проводит проверку по факту отравлений рабочих, устанавливается степень вреда их здоровью, а также обстоятельства произошедшего. Кроме того, проверку проводит региональная прокуратура.

Медики оказывают пострадавшим сотрудникам предприятия необходимую помощь.