В Липецкой области владельцы нелегальной майнинговой фермы крали электроэнергию.
Как сообщает портал kursk.com, в одном из сёл региона энергетики заметили большую потерю электроэнергии. Как выяснилось позже, она шла на содержание майнинг-фермы, которую организовали местные жители.
Во время обысков было обнаружено более ста устройств, которые и составляли ферму. Таким образом майнеры похитили более 3 000 000 кВт/ч. общей стоимостью около 23 миллионов рублей.
Заявление по факту кражи электроэнергии передано в полицию, проводится проверка.
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