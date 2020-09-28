Владельцы майнинговой фермы крали электроэнергию

В Липецкой области владельцы нелегальной майнинговой фермы крали электроэнергию.

Как сообщает портал kursk.com, в одном из сёл региона энергетики заметили большую потерю электроэнергии. Как выяснилось позже, она шла на содержание майнинг-фермы, которую организовали местные жители.

Во время обысков было обнаружено более ста устройств, которые и составляли ферму. Таким образом майнеры похитили более 3 000 000 кВт/ч. общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Заявление по факту кражи электроэнергии передано в полицию, проводится проверка.