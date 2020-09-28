В Крыму пострадала женщина, прыгнувшая со скалы в море

В Крыму множественные травмы получила женщина, неудачно прыгнувшая со скалы в море.

Как сообщает служба информации "Вести.Севастополь", в службу спасения поступила информация о том, что в районе грота Шаляпина, неподалёку от города Судак, женщина неудачно прыгнула со скалы в море, получив при этом множественные травмы.

Сообщается, что повреждения женщина получила при входе в воду. Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшую, которая не могла самостоятельно передвигаться.

Бригада спасателей передала женщину бригаде скорой помощи.