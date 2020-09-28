В больнице Оренбурга после операции скончалась девятилетняя девочка

Девятилетняя девочка скончалась после операции в областной детской больнице Оренбурга.

Как сообщает портал 1743. ru, операцию проводили в отделении челюстно-лицевой хирургии. Планировалось удалить ребёнку новообразования костей черепа и лица. Но после операции у девочки поднялась температура. Её экстренно перевели в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, девочка умерла.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратуре поручено провести проверку в медучреждении. В настоящее время назначены необходимые экспертизы.