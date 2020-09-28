Задержан виновник ДТП, в котором погиб хоккеист Орехов

В Барнауле задержали подозреваемого в смертельном ДТП, в котором погиб хоккеист Вадим Орехов.

Как сообщает портал nation-news.ru, со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. Отмечается, что подозреваемый в момент происшествия был пьян. Расследование продолжается.

Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Вадим Орехов погиб в результате ДТП, произошедшего ночью 26 сентября. В составе алтайского клуба хоккеист успел провести только четыре матча.