Сотруднику фирмы грозит срок за установку нелицензионного софта

В Твери полицейские выявили факт незаконного использования компьютерной программы.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудник одной из местных фирм использовал для коммерческой деятельности нелицензионную компьютерную программу, предназначенную для разработки дизайна интерьера.

Мужчина установил программу на компьютер и ноутбук, проигнорировав уведомление разработчиков о незаконности использования пиратского контента. Ущерб, причинённый правообладателям превысил 1,6 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет колонии.