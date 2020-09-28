В Нальчике изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В Кабардино-Балкарии правоохранители изъяли крупную партию безакцизного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе обследования частного дома на одной из улиц Нальчика полицейские обнаружили большую партию алкоголя с этикетками российских и зарубежных брендов. Общий объём партии превысил 3,3 тонны, общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей. При этом, экспертизой установлено, что спиртосодержащая продукция не соответствует ГОСТ.

Установлено, что партия принадлежит 39-летнему местному жителю, который в ходе следствия дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.