В Подмосковье местный житель ограбил дом в садовом товариществе

В Орехово-Зуево полицейские раскрыли кражу имущества из дома в садовом товариществе.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что из его дома, расположенном в одном из садовых товариществ, похищено личное имущество общей стоимостью 89 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Было установлено, что он причастен к совершению данного преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.