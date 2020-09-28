В Орехово-Зуево полицейские раскрыли кражу имущества из дома в садовом товариществе.
Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что из его дома, расположенном в одном из садовых товариществ, похищено личное имущество общей стоимостью 89 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Было установлено, что он причастен к совершению данного преступления.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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