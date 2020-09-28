На юге Москвы задержали автоугонщика

В Москве очевидцы преступления задержали автоугонщика.

Как сообщает пресс-служба МВД, угонщик воспользовался тем, что владелец авто вышел из машины и оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел в авто, запустил двигатель и начал движение.

Владелец авто, увидев, что его автомобиль пытается угнать неизвестный, ухватился руками за дверь машины, но авто уже набрал скорость и его владелец оказался под колёсами. В этот момент транспортное средство врезалось в ограждение. В то же время к автомобилю подоспели очевидцы, один из которых удерживал угонщика до приезда полиции, а остальные приподняли авто и извлекли из-под колёс потерпевшего. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение.

Выясняя обстоятельства произошедшего, правоохранители проводили опрос злоумышленника, как вдруг он ударил полицейского и попытался скрыться, но был задержан.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.