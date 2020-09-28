Строитель похитил инструменты со стройки, на которой работал

Приезжий рабочий похитил строительный инструмент с объекта, на котором работал.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину подозреваемого в хищении строительных инструментов", — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию поступило заявление от представителя ремонтной организации. Мужчина сообщил, что на Пречистенской набережной, из квартиры в которой организация делала ремонт, похищены строительные инструменты. Общий ущерб, причинённый фирме составил более 180 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новощукинской улице задержали 33-летнего приезжего мужчину. Под подозрение оперативников попал один из рабочих, который делал ремонт в квартире и выбрав момент, когда он остался в помещении один, украл инструменты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса — "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.