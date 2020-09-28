Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже двух велосипедов

В Мещанском районе столицы задержали подозреваемого в краже двух велосипедов.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении двух велосипедов", - сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию поступили заявления от двух жителей одного из домов на Олимпийском проспекте. Они сообщили, что неизвестный похитил принадлежащие им велосипеды, которые находились в подъезде. Стоимость одного велосипеда составляет пять тысяч рублей, второй велосипед стоит 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в аэропорту задержали 29-летнего жителя Подмосковья. Похищенные велосипеды подозреваемый успел сбыть.

Отделением дознания и следствием возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.