В Пензе задержали "чёрных риэлторов"

В Пензе полицейские задержали банду "чёрных" риэлторов, которые опаивали граждан и отнимали их жильё.

Как сообщает пресс-служба МВД, группа действовала на протяжении двух лет. В неё входили шесть человек. Задержанные находили людей, склонных к употреблению алкоголя, втирались в доверие, опаивали их уговаривали подписать доверенность на распоряжение недвижимостью. После этого злоумышленники переоформляли на себя жильё, а собственников переселяли в другие места.

Так, потерпевшей стала одна из местных жительниц. Её муж, злоупотребляющий алкоголем, стал жертвой мошенников и передал им свою долю в квартире. В свою очередь, члены банды подселили в квартиру к женщине других пьющих граждан, в результате чего женщина вынуждена была продать свою долю в квартире значительно дешевле рыночной стоимости.

На данном этапе установлена причастность членов банды к трём подобным эпизодам мошенничества. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Всех шестерых членов преступной группы заключили под стражу. Расследование продолжается.