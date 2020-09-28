Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет

В Волгоградской области полицейские пресекли крупный канал продажи контрафактного алкоголя и сигарет.

Как сообщает пресс-служба МВД, с декабря прошлого года злоумышленники приобретали крупные партии немаркированного алкоголя и сигарет, а затем рознично продавали их на территории региона.

Оперативники провели обыски на складах, по местам жительства подозреваемых и в гаражах. Оттуда были изъяты 44 тысячи бутылок контрафактного алкоголя, более 22 тонн спирта, более 28 тысяч пачек сигарет и иные вещественные доказательства вины злоумышленников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, второй заключен под стражу.