В Оренбурге задержали угонщиков дорогих иномарок

В Оренбуржской области полицейские задержали молодых людей по подозрению в угоне дорогих иномарок.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился местный житель, который заявил, что у него угнали принадлежащий ему дорогостоящий автомобиль марки Lexus.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители вышли на след двух мужчин 28 и 33 лет, которые впоследствии были задержаны.

Позже оперативники обнаружили похищенный автомобиль в гараже-отстойнике. Полицейские установили причастность данной группы угонщиков к четырём эпизодам аналогичных преступлений. В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.