Красная винная река разлилась на юго-востоке Испании

Река из красного вина разлилась в минувшие выходные на юго-востоке Испании. Прохожие увлеченно снимали "катастрофу" и делились роликами в соцсетях.

Al principio estaba tratando de descifrar de que se trataba...:reventón en Villamalea #España, 50 mil litros de vino perdidos pic.twitter.com/64ki4KtITJ — Glenda Umaña (@GlendaAhora) September 26, 2020

Виновником инцидента стал протекающий резервуар для хранения на винодельне в Вильямалее, расположенной в Юго-Восточной испанской провинции Альбасете. Из него неожиданно хлынули потоки красного вина, очень ценимого на Пиренейском полуострове и за его пределами.

По данным местных СМИ, вылилось около 50 тысяч литров содержимого — виноградник и окрестности быстро оказались залитыми красным вином.

"Винодельни в Вильямалее находятся в середине сезона сбора урожая, что означает, что рабочие заняты сбором свежего винограда и подготовкой его к первичной ферментации. Красное вино обычно изготавливают из мякоти красного или черного винограда, что придает вину его цвет. Вся эта экосистема идеально подходит для производства качественного винограда для концентрированных вин”, — говорится на сайте компании.

К слову, сцена разлива вина не нова: