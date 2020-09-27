Ранее российские СМИ сообщили, что количество жертв смертельного ДТП в Калининграде увеличилось до семи.
Однако руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг эти сообщения. По его словам, в ДТП погибли шесть человек.
"На текущий момент погибло шесть человек, в том числе ребенок девяти лет, шесть человек в тяжелом состоянии в больнице. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса жив, он на операции, врачи борются за его жизнь… Губернатор выехал на место ДТП, начальники УМВД, ГИБДД, ГУ МЧС, министр транспорта региона. От лица правительства хотим выразить глубокие соболезнования семьям погибших", — пояснил представитель правительства региона.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.