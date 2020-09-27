В Калининграде опровергли информацию о семи пострадавших в ДТП

Ранее российские СМИ сообщили, что количество жертв смертельного ДТП в Калининграде увеличилось до семи.

Однако руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг эти сообщения. По его словам, в ДТП погибли шесть человек.