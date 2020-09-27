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В Калининграде столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Есть жертвы

Смертельное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в районе поселка Кумачево Янтарного городского округа.

Автобус, следовавший по маршруту Калининград — Янтарный, столкнулся с грузовиком.

"Есть жертвы. Выясняются все обстоятельства. На месте работают все экстренные службы, сотрудники ГИБДД. Также к месту аварии выехал начальник регионального УМВД Игорь Илларионов", — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

По неподтвержденным данным, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них 11-летний ребёнок.

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